Rozsądnie na lodzie. Cienka tafla lodu na zbiornikach wodnych w powiecie

Zbiorniki wodne na terenie powiatu legionowskiego pokrywa warstwa lodu, która miejscami jest nieregularna i bardzo cienka. W związku starostwo powiatowe wydało apel o rozsądne wchodzenie na taflę lodową.

Przed wejściem na zamarznięty zbiornik wodny należy koniecznie sprawdzić grubość lodu oraz pamiętać, że rozkład temperatury w naturalnym zbiorniku jest zmienny. W jednym miejscu, najczęściej przy brzegu, pokrywa lodu może być gruba, a w innym jej warstwa będzie zbyt cienka, aby utrzymać człowieka. Apelujemy, aby samotnie nie wybierać się na zamarznięte akweny wodne oraz informować najbliższych o dokładnym miejscu pobytu i planowanej godzinie powrotu.

Poniżej kilka wskazówek, jak należy zachować się w sytuacji gdy:

pod kimś załamał się lód:

• Wezwij pomoc.

• Nie biegnij w kierunku ofiary, lód w tym miejscu może być słaby i może zarwać się również pod tobą.

• Nie podchodź do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może się załamać pod Twoim ciężarem. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego.

• Staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co można się trzymać np.: gałąź, kurtkę, szalik, aby w ten sposób ofiara mogła wydostać się na krawędź lodu.

• Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej należy niezwłocznie zabezpieczyć ją przed zimnem i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia.

• W miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe płyny.

• Bezwzględnie nie wolno podawać alkoholu osobie poszkodowanej.

lód załamał się pod Tobą:

• Nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój.

• Oszczędzaj siły na wydostanie się z wody, połóż się płasko na wodzie, rozłóż ręce i staraj się przemieścić na lód.

• Jeżeli się wydostaniesz, nie wstawaj ale powoli przeczołgaj się w bezpieczne miejsce.

• Jeżeli jest taka możliwość szybko przebierz się w suche ubranie.