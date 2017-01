Samoobrona dla seniorów podczas wycieczki do Kazimierza Dolnego

W ramach aktywizacji osób starszych w dniach 16 – 17 grudnia 2016 roku zorganizowano dla legionowskich seniorów pilotażowe szkolenie z zasad samoobrony pt: „Bezpieczny Senior” przeprowadzone przez Akademię Samoobrony w Kazimierzu Dolnym, w hotelu „Dom Architekta”.

Po szkoleniu odbyła się wycieczka „Zwiedzanie Kazimierza Nocą”. Zwiedzanie zaczęło się pod kazimierską studnią. Na rynku Rada Seniorów poznała historię miasteczka i zabytki, wędrówka pod kościół i klasztor o. o. Franciszkanów i na Mały Rynek, związany z ludnością żydowską miasteczka. Następnie seniorzy pojechali eko-busikami na Kirkut i do Wąwozu Korzeniowego, do którego wchodzili z pochodniami. Następnego dnia, w drodze powrotnej zwiedzano renesansowy zamek budowany w Janowcu, który powstał w latach 1508-1526 na wysokiej skarpie wiślanej w powiecie puławskim. Ruiny ogromnego zamku nad Wisłą (lubelskie) jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku należały do prywatnej osoby, inżyniera Leona Kozłowskiego. Zamek głosi legendę o Czarnej Damie, córce dawnych właścicieli, która zabiła się, z miłości do biednego rybaka, odrzuconego przez jej rodziców.

Celem szkolenia „Bezpieczny Senior” była chęć zwiększenia poczucia pewności siebie u osób starszych oraz ich zaktywizowanie ruchowe. Zajęcia prowadzili profesjonalni trenerzy: Pani Magdalena Kozłowska 1 DAN (czarny pas) Polskiej Federacji Combat Hosin Sul oraz Pani Karolina Rzączyńska (czerwony pas). Techniki samoobrony oparte o naturalne ruchy całego ciała, są jednocześnie wspaniałą formą ćwiczeń gimnastycznych. Pozwalają wzmocnić mięśnie i stawy. Poprawiają koordynację ruchową, szybkość, refleks i giętkość. Na zajęciach zwracano szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Dbano o to by dostosować zestaw ćwiczeń do możliwości grupy.

W trakcie treningów uczestnicy zapoznali się z zasadami zachowania się w sytuacjach przemocy, a także uczyli się podstawowych technik obrony przed różnego rodzaju atakami. Dowiedzieli się, jakie sytuacje prowokują do napadu i jak ich unikać oraz jakie są skuteczne formy ucieczki i jak prawidłowo prosić o pomoc.

Ćwiczyli uniki i proste ruchy ciała pozwalające na uniknięcie lub zablokowanie uderzenia oraz podstawowe techniki ataku w czułe punkty napastnika. Uczyli się, jak wykorzystywać podręczne przedmioty w samoobronie: klucze, dezodoranty, torebki, butelki, itp.

Dowiadieli się, że w niektórych sytuacjach w samoobronie mogą pomóc karta kredytowa czy zwykła gazeta.

Kilka porad jak się bronić:

Postaraj się, aby Twój telefon komórkowy umożliwiał natychmiastowe połączenie z numerem 911 – miej go zawsze pod ręką.

Zawsze zwracaj uwagę na otoczenie. Orientuj się, gdzie jesteś. Pamiętaj nazwę ulicy lub ważnych punktów, które możesz podać zgłaszając policji napad.

Staraj się korzystać z bankomatów jedynie za dnia i w bezpiecznych miejscach.

Nie otwieraj drzwi nieznajomym. W razie konieczności wyjrzyj przez okno lub wizjer w drzwiach. Jeśli nie rozpoznajesz osoby, rozmawiaj przez zamknięte drzwi.

Jeśli masz torebkę, to nie noś w niej kluczy, dokumentów i portfela. Kup sobie specjalną osobną podróżną saszetkę, którą będziesz nosić na szyi pod ubraniem lub na pasie. Złodziej kradnący torebkę natychmiast ucieka. Wartościowe rzeczy zostaną przy Tobie.

Gdy spotkasz się z przemocą i użyciem w stosunku do Ciebie siły fizycznej pamiętaj:

Gdy ktoś próbuje Cię uderzyć, postaraj odsunąć się w bok i do przodu, aby uniknąć ciosu,

Nie pozwól się przyprzeć do ściany lub innego przedmiotu. Jeśli napastnik próbuje to zrobić, staraj się obracać zamiast cofać.

Jeśli ktoś Cię chwyta z tyłu, nie walcz próbując się wyrywać. Pozwól się przyciągnąć i staraj się uderzyć go tyłem głowy i obrócić się.

Pamiętaj!

Masz większe szanse na wyjście z opresji cało, gdy jesteś w dobrej kondycji fizycznej. Korzystaj więc z wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych. Przydaje się również wiedza z zakresu podstawowych technik samoobrony, bezpiecznych upadków, przewrotów, jaką możesz nabyć na organizowanych kursach samoobrony.

/-/ Ewa Milner-Kochańska

Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych