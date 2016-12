Jak szukać najtańszych ubezpieczeń komunikacyjnych?

Rosnące ceny ubezpieczeń pojazdów sprawiły, że kierowcy zaczęli intensywnie poszukiwać rozwiązań pozwalających na zawarcie umów OC w najkorzystniejszej cenie.

Jedną z nich jest ubezpieczenie samochodu przez internet, choć jak się okazuje nie jest to jedyna metoda. W poszukiwaniach najtańszego ubezpieczenie komunikacyjnego, internet można wykorzystać również w inny sposób. W jaki?

Ubezpieczenie samochodu przez internet nie musi być najtańsze

Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie oferują ubezpieczenie samochodu przez internet, gdyż z biznesowego punktu widzenia jest to dla nich najkorzystniejsze. Brak pośrednictwa ze strony agenta ubezpieczeniowego pozwala na kreowanie naprawdę atrakcyjnych ofert, choć istnieje tu pewien haczyk. Polega na tym, że najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia pojazdu obejmują najpopularniejsze marki modele, a przy samochodach rzadziej spotykanych, z silnikami o większej pojemności może być różnie.

Gdzie ukrywają się agenci?

Różnice w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych różnią się w zależności od tego, o jakim samochodzie konkretnie mówimy. Kwoty składek ubezpieczeniowych za konkretny model samochodu można porównać za pośrednictwem internetowych porównywarek lub podczas bezpośredniej wizyty u agenta. Problem jednak jest taki, że na rynku działają dziesiątki tysięcy biur ubezpieczeniowych, które niekoniecznie muszą oferować to samo. W tej sytuacji kluczowe znaczenie mają opinie klientów.

Opinie na wagę złota

W internecie można znaleźć branżowe serwisy motoryzacyjne, takie jak Autobooking, które gromadzą oferty firm świadczących usługi niezbędne dla kierowców. Należą do nich z pewnością ubezpieczenia komunikacyjne. Autobooking to rozwiązanie dla tych posiadaczy aut, którzy pragną znaleźć najbardziej wiarygodnego agenta ubezpieczeniowego w okolicy. Wspomniany serwis internetowy gromadzi autentyczne opinie klientów na temat jakości usług obecnych w nim firm, co powinno ułatwić dokonanie właściwego wyboru.

Agent agentowi nierówny

Agenci ubezpieczeniowi różnią się między sobą. Samo podejście do klienta jest istotne, gdyż każdy chciałby czuć się komfortowo podczas załatwiania sprawy, która jest ważna, gdy posiada się na własność auto albo motocykl. Doświadczeni agenci ubezpieczeniowi potrafią optymalnie dopasować ofertę ubezpieczenia do ubezpieczanego pojazdu oraz wymagań jego właściciela. Znajduje to odzwierciedlenie w opiniach, które są później zamieszczane przez obsługiwanych przez nich klientów.

Zasady są znane

Poszukując najtańszego ubezpieczenia komunikacyjnego warto wziąć pod uwagę fakt, że na wysokość składki ubezpieczeniowej będą rzutowały takie czynniki jak:

wiek i pojemność silnika ubezpieczanego pojazdu,

wiek oraz doświadczenie kierowcy oraz osób, które są współwłaścicielami auta,

uzyskane zniżki za liczbę lat bezszkodowej jazdy,

miejsce garażowania pojazdu,

ewentualne modyfikacje mechaniczne auta,

miejsce rejestracji pojazdu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe przykładają różną wagę do tych czynników, co sprawia, że składki za to samo ubezpieczenie komunikacyjne w dwóch różnych towarzystwach mogą znacznie różnić się od siebie. Porównywanie ofert jest więc w tej sytuacji stanowczo wskazane. Codzienne użytkowanie auta kosztuje więc lepiej jest korzystać z okazji do oszczędności, jeśli jest to tylko możliwe. A jest.

Jak obniżyć składkę?

Istnieją dwa sprytne sposoby na zmniejszenie składki podstawowego ubezpieczenia komunikacyjnego, jakim jest OC. Pierwszy to jednorazowa zapłata całej kwoty ubezpieczenia, która pozwala zaoszczędzić co najmniej kilka procent w stosunku do płatności w dwóch ratach. Drugi, praktykowany szczególnie przez młodych kierowców, polega na ubezpieczeniu pojazdu, który stanowi wspólną własność z osobą dysponującą maksymalnymi zniżkami za lata bezszkodowej jazdy. W tym przypadku oszczędności mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Opisana tutaj praktyka jest często stosowana w przypadku rejestracji pierwszego samochodu przez młodego kierowcę. Młodzież przeważnie musi oszczędzać, a sprytniejszej jej części z łatwością się to udaje.

By złowić okazję trzeba mieć czas na polowanie

Ubezpieczenie samochodu przez internet to najszybszy sposób na załatwienie formalności związanych z obowiązkowym OC. Mając jednak trochę czasu można pokusić się o znalezienie na Autobooking najbliższego agenta ubezpieczeniowego i złożenie mu osobistej wizyty. Może to zaowocować korzystną pod względem ekonomicznym alternatywą, która pozwoli odpowiednio ubezpieczyć pojazd i miło przy tym zaskoczyć jego właściciela.