Wspomnienie po Mieczysławie Budzińskim

30 grudnia 2016 roku pożegnaliśmy wieloletniego członka Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych kpt. Mieczysława BUDZIŃSKIEGO – Wiceprezesa Zarządu. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie.

Mietek przyszedł do naszego Koła w 2007 roku, kiedy to przyjechał z Opoczna (miejsca swego urodzenia i zamieszkania przez większą część swojego życia) do DPS „ Kombatant” w Legionowie, który był jego ostatnim domem.

Na terenie opoczyńskim w okresie II wojny św. był żołnierzem 25 pp AK pseudonim „Zemsta”. Do AK wstąpił 1.I.1943r. w wieku 16 lat. Po zakończeniu wojny służył w batalionie sanitarnym W.P. W cywilu przez wiele lat pracował w przedsiębiorstwie państwowym, w którym doszedł do stanowiska głównego księgowego. Dzięki Jego wiedzy i umiejętnościom przedsiębiorstwo uzyskiwało świetne wyniki. Nie udało mu się w życiu osobistym. Rozszedł się z żoną i żył samotnie. Jedyną pociechą była bratanica, która w miarę możliwości odwiedzała Go w DPS „Kombatant”.

W Związku Kombatantów dał się poznać, jako dobry organizator i szybko został Zastępcą Prezesa do spraw finansowych, którą to funkcję pełnił niemal do końca swoich dni.

Był żarliwym patriotą, kochającym swoją Ojczyznę, o którą walczył w latach swojej młodości. Ponadto brał czynny udział w działalności Koła poprzez uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych i związkowych, a także rzetelnie wykonując powierzoną funkcję. Za swe zasługi był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.

Posiadał odznaczenia wojenne i związkowe. Do wojennych należy zaliczyć:

– Krzyż Armii Krajowej

– Medal Zwycięstwa i Wolności 1945r.

– Odznakę grunwaldzką

ze związkowych warto wymienić:

Krzyż Zwycięstwa 1945r.

Krzyż POS za utrwalanie walk o Ojczyznę na kresach wschodnich

Krzyż „Za wybitne zasługi dla ZKRPiBWP”

Jako jeden z nielicznych został Weteranem Korpusu Żołnierzy walczących o niepodległość Polski utworzonego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Dwa lata temu z Jego inicjatywy byliśmy na grobie legendarnego mjr Hubala i na uroczystości 69. rocznicy śmierci pierwszego partyzanta Rzeczypospolitej. Odwiedziliśmy wtedy również i złożyliśmy wiązankę kwiatów na grobie generała broni Tadeusza Buka, w Spale.

Kolega Miecio spoczął w grobie rodzinnym w swej ziemi opoczyńskiej, gdzie delegacja naszego Koła z pocztem sztandarowym, z kwiatami i ostatnim pożegnaniem wygłoszonym przez Honorowego Prezesa Zarządu płk. K. Przymusińskiego odprowadziła Go w ostatnią drogę.

17 stycznia 2017 r. skończyłby 90 lat.

Śpij spokojnie nasz Kolego!

Niech Ci ta ziemia opoczyńska lekką będzie!

H.P.