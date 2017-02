Serock. Policjanci rozbili szajkę włamywaczy. W grupie zatrzymanych 22 i 15-latka

Policjanci z Serocka zatrzymali cztery osoby podejrzewane o włamania i kradzieże z domków letniskowych znajdujących się na terenie gminy. Wśród zatrzymanych znajdują się Krzysztof C. (44 l.), Łukasz P. (33 l.), Paulina O. (22 l.) oraz 15-latka, której imienia policjanci nie podają. Odzyskano też część skradzionych przedmiotów.

Zgłoszenie o serii kradzieży policjanci z Serocka otrzymali w grudniu ubiegłego roku. Z domków letniskowych ginęły przedmioty przedstawiające jakąkolwiek wartość – wyposażenie budynków, elektronika. Jak informuje legionowska policja, do przełomu w sprawie doszło w ubiegłym tygodniu. W toku działań wytypowano osoby, które mogły stać za procederem. – Trop poprowadził do czterech osób Krzysztofa C., Łukasza P., Pauliny O. oraz 15-latki. W trakcie przeszukania u zatrzymanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli część utraconego mienia. Wszyscy zatrzymani już usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. 15-latką zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich. Łukasz P. był już w przeszłości karany za podobne przestępstwa przeciwko mieniu natomiast Krzysztof C. działał w warunkach recydywy. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące natomiast Paulina O. został oddana pod dozór Policji. – informuje podkomisarz Emilia Kuligowska z KPP w Legionowie.

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.