Serock. Wypadł z trasy i wjechał w drzewo, bo było za ślisko

Do szpitala z raną głowy i w kołnierzu ortopedycznym trafił kierowca citroena. Mężczyzna za szybko jechał śliską ulicą Zegrzyńską w Jachrance. W pewnym momencie zjechał z trasy i wjechał w drzewo.

Wpadł w poślizg

Śliska nawierzchnia w serockiej Jachrance nie była dla kierowcy citroena wyrozumiała. Dzisiaj (8 lutego br.) na kilka minut przed godziną 7 rano jego rozpędzony samochód zjechał, bowiem na pobocze tej drogi z impetem uderzając zarazem w przydrożne drzewo. Na miejscu zdarzenia oprócz policji interweniowali także strażacy i ratownicy medyczni. Strażacy przekazali przytomnego kierowcę z raną głowy i w kołnierzu ortopedycznym zespołowi ratownictwa medycznego. – Kierujący citroenem był trzeźwy. Za zbyt szybką jazdę policjanci ukarali go mandatem karnym – informuje podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie, apelując zarazem do pozostałych kierowców o zachowanie wybitnej ostrożności na lokalnych drogach w związku z pogorszeniem się na nich warunków do jazdy.