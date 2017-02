Wieliszew. Krajobraz po reformie oświaty. Wraca dyskusja o szkołach

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół do reformy oświatowej. Dyskusja dotyczyła m.in. dowozu części dzieci z Janówka i Skrzeszewa do obecnego gimnazjum w Wieliszewie.

Najprawdopodobniej radni przychylą się do tego by część dzieci ze szkół w Skrzeszewie i Janówku była dowożona do obecnego gimnazjum w Wieliszewie, gdzie na skutek likwidacji gimnazjów w przyszłym roku szkolnym nie będzie już naboru, a co za tym idzie zwolni się miejsce. Gmina planuje także budowę przedszkola w Skrzeszewie, dzięki czemu w tamtejszej szkole podstawowej znajdzie się miejsce na dodatkowe 4 sale. Wniosek o pozwolenie na budowę obiektu znajduje się już w starostwie. W planach jest także budowa przedszkola w Wieliszewie. Tutaj wniosek o pozwolenie na budowę ma trafić do starostwa w drugim kwartale tego roku. Problemu z miejscami nie ma w Łajskach. Tam nowy budynek przeszedł już przegląd po rocznym użytkowaniu, a wszelkie usterki zostały naprawione. Rozpoczęty został także przegląd szkół i placówek przedszkolnych w związku z przygotowaniem się do wakacyjnych prac remontowych.

Urzędnicy przypomnieli, że w związku ze zmianą przeprowadzono cykl spotkań z mieszkańcami w Janówku, Skrzeszewie i Wieliszewie. Mówili także o włączeniu istniejącego gimnazjum w Wieliszewie do Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi, która ma zostać utworzona. – Na bazie gminnego gimnazjum stworzona zostanie Szkoła Podstawowa nr 2. Imię szkoły zostanie zachowane – stwierdzono podczas obrad komisji.

Wiadomo także, iż obiekty szkolne w Janówku i Skrzeszewie będą dostosowywane do przyszłych potrzeb. Chodzi o tworzenie pracowni tematycznych, których obecnie nie ma. Dyskutowano również o dowozie uczniów z tych miejscowości do Wieliszewa i o potrzebie usprawnienia transportu. – Po to wprowadziliśmy wymóg większych i nowszych autobusów u nowego operatora transportowego – mówił na komisji wójt Paweł Kownacki.

Urzędnicy mówią jednak o konieczności dostosowania sieci komunikacyjnej i odjazdów autobusów tak, żeby dzieci czekały na dowóz jak najkrócej. Transport uczniów ma być jednak rozwiązanie tymczasowym, do chwili wybudowania niezbędnych obiektów oświatowych.