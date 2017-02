Wieliszew. Nakryli młodocianego kierowcę. Kara także dla opiekunów?

Policjanci z drogówki zatrzymali do kontroli drogowej fiata. Okazało się, że pojazdem kierowało dziecko!

Odpowie przed sądem rodzinnym

W niedzielę (12 lutego), tuż przed godziną 13 na ulicy Kościelnej w Łajskach policjanci zatrzymali do kontroli drogowej fiata. Jak się okazało, pojazdem kierowała osoba małoletnia. Dziecko jadące fiatem było trzeźwe. – W związku ze złamaniem prawa przez nieletniego, prześlemy materiały do sądu rodzinnego, który oceni jego zachowanie – mówi st. asp. Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie.

Kto dał dziecku samochód?

Jazda bez prawa jazdy grozi zapłaceniem mandatu. Małoletni odpowie za jazdę bez uprawnień przed sądem rodzinnym, który może wobec niego orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia. Zdaje się jednak, że nie tylko on poniesie konsekwencje swojego „wyskoku”. Przepisy mówią, wprost, że za udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania grozi kara grzywny do 300 zł.