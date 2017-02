Wieliszew. Jaka przyszłość czeka szkołę w Skrzeszewie w związku z reformą oświaty?

Zmianowość albo dowóz dzieci do oddalonej o około 5 kilometrów szkoły w Wieliszewie. Takie dwa rozwiązania zaproponowała rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Skrzeszewie gmina. Zamieszanie jest spowodowane likwidacją gimnazjów i wprowadzeniem ośmioletnich szkół podstawowych.

Po podpisaniu ustawy, która doprowadzić ma m.in. do likwidacji gimnazjów i powrotu ośmioletnich szkół podstawowych samorządy muszą na nowo stworzyć sieć szkół, w niektórych przypadkach nie obędzie się bez sporych inwestycji, bo w niewielkich podstawówka często brakuje miejsca na dwa dodatkowe roczniki. Problemem jest także czas, bo pierwsze dzieci nowym trybem do szkół pójdą już we wrześniu 2017 roku.

Możliwe dwa warianty

Problem z zabezpieczeniem miejsca dla większej liczby dzieci jest także w Skrzeszewie, gdzie w środę, 18 stycznia, odbyło się spotkanie włodarzy z rodzicami. Ci pierwsi zaproponowali dwa możliwe rozwiązania. Wariant pierwszy zakłada, że szkoła Podstawowa w Skrzeszewie zostanie przekształcona w szkołę ośmioletnią, zaś dzieci ze względu na brak miejsca uczyć się będzie systemem zmianowym. Według takiego scenariusza część dzieci kończyłaby lekcje nawet o godzinie 19.00. Inną kwestią jest brak pracowni przedmiotowych tj. fizycznej, chemicznej, czy biologicznej. Tego problemu szybko nie da się rozwiązać, bo w budynku obecnie nie ma na to miejsca, a nawet gdyby się znalazło, pozostaje sprawa wyposażenia sal.

Wariant drugi, który wydaje się rozwiązaniem o wiele bardziej realnym i promowanym przez gminę, również zakłada przekształcenie obecnej placówki w szkołę ośmioletnią, przy czym uczniowie dwóch ostatnich roczników byliby dowożeni do obecnego nowego gimnazjum w Wieliszewie – a po zmianach – szkoły podstawowej nr 2. Taką możliwość samorządom daje ustawa o reformie oświaty.

Proszą o wyrozumiałość

– To też nie jest model idealny bo w zreformowanej szkole w Skrzeszewie zabraknie godzin dla nauczyciela przyrody. Minusem jest także dowożenie uczniów klas 7 i 8 – mówił na spotkaniu z rodzicami Jacek Banaszek, dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych (SAPO) w Wieliszewie.

– Zbyt prędko wprowadza się tę ustawę. Dlatego mam nadzieję, że próbujecie nas państwo zrozumieć, że jeśli mówimy o wariancie przeniesienia klas 7 i 8 do Wieliszewa to nie dlatego, że chcemy zrobić krzywdę szkole w Skrzeszewie – dodał wójt Paweł Kownacki.

Urzędnicy podkreślają, że byłoby to rozwiązanie tymczasowe, do momentu, gdy w szkole nie pojawi się więcej miejsca. Pierwszym krokiem gminy ma być więc budowa nowego przedszkola do którego zostaną przeniesione dzieci z przedszkola, które obecnie zajmuje pomieszczenia szkolne. Tym sposobem szkoła podstawowa zyska 4 nowe sale. W chwili obecnej gmina czeka na pozwolenie na budowę. Według urzędników jest szansa, że budynek powstanie w ciągu dwóch lat. Docelowo jednak gmina ma się starać o rozbudowę szkoły. Kiedy to nastąpi, nie wiadomo.

– W ciągu najbliższych 2 lat realnymi planami są budowa przedszkola i wyprowadzka przedszkola z istniejącego obiektu po to, żeby było luźniej. Wiadomo jednak, że to nie wystarczy. W planach jest więc rozbudowa szkoły – wyjaśnia wójt Kownacki.

Wygaszanie gimnazjów rozpocznie się 1 września 2017 roku. Ostatecznie szkoły te zostaną zlikwidowane w roku szkolnym 2019/20.