Wieliszew. Toyotą staranowała przystanek autobusowy! (galeria)

Przystanek Wiśniowa 01, stojący przy ulicy Modlińskiej w Wieliszewie nie miał żadnych szans z rozpędzoną toyotą, kierowaną przez 34-latkę. Teraz koszt jego naprawy pokryty zostanie z ubezpieczenia winowajczyni.

Zmiotła przystanek autobusowy

Do kolizji ze stojącym przy ulicy Modlińskiej 172 E w Wieliszewie przystankiem autobusowym Wiśniowa 01 doszło w minioną niedzielę (18 grudnia br.). Przed godziną 6 rano 34-letnia kobieta straciła panowanie nad toyotą i uderzyła w przydrożny przystanek autobusowy. – Nie dostosowała prędkości do warunków drogowych, przez co straciła panowanie nad kierownicą – informuje podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie.

Słono zapłaci

Na szczęście nikt na staranowanym przez 34-latkę jadącą toyotą przystanku nie czekał na autobus. Również kobieta prowadząca samochód nie odniosła żadnych obrażeń. W chwili spowodowania kolizji była ona trzeźwa. Legionowska drogówka ukarała ją zaś mandatem karnym. Koszty naprawy niemal zmiecionego przystanku autobusowego pokryte zostaną z obowiązkowego ubezpieczenia 34-latki.