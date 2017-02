Wieliszew. Zmierzą poziom zapylenia? Dopiero 33 kontrole w kotłowniach

Pomiar jakości powietrza we wszystkich miejscowościach w gminie, kontrola gospodarstw pod kątem stosowanego opału, zwiększanie świadomości mieszkańców, a w przyszłości być może instalacja urządzeń do pomiaru zapylenia. To pomyły na zbadanie skali zanieczyszczeń oraz walkę z rosnącym problemem smogu.

Temat smogu wraca jak bumerang. Tym razem pojawił się na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii Rady Gminy Wieliszew, która odbyła się na początku lutego. Z podanych tam informacji wynika, iż urzędnicy chcą sprawdzić stan powietrza we wszystkich miejscowościach na terenie gminy. Pomiary mają być prowadzone w niewielkich odstępach czasu w godzinach wieczornych, przy sprzyjających warunkach pogodowych, czyli przy braku opadów śniegu, deszczu i silnego wiatru. Jak tłumaczą urzędnicy, akcja ma być przeprowadzona przy współudziale pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Wieliszew. Gmina ma w związku z tym nie ponosić kosztów ich wykonania.

Gmina: Chcemy własnych badań

– Wdychanie substancji znajdujących się w powietrzu może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, dlatego też wykonanie tego typu pomiarów ma na celu sprawdzenie, czym oddychają nasi mieszkańcy – wyjaśnia Weronika Dzięgielewska, kierownik Referatu Informacji i Promocji w UG Wieliszew.

Urzędnicy zwracają uwagę, że stacja pomiarowa w Legionowie, która jest najbliżej Wieliszewa, umieszczona jest w miejscu, gdzie występuje wzmożony ruch pojazdów, którego nie obserwuje się na terenie gminy.

– (…) Chcemy wykonać własne badania, które będą jak najbardziej miarodajne dla naszego terenu – zwraca uwagę Dzięgielewska.

Będą stacje pomiarowe?

Kolejną kwestią, o której mówi się przy okazji walki ze smogiem, jest stały monitoring powietrza w wielu punktach jednocześnie. W gminie Wieliszew przeprowadzono już badania rynku w zakresie kosztów zakupu i montażu różnego rodzaju urządzeń pomiarowych do badania jakości powietrza. Z naszych informacji wynika, że są to kwoty rzędu 30 tysięcy złotych w przypadku jednego urządzenia. Kwestia zakupu stacji pomiarowych – mobilnych lub stacjonarnych – na razie pozostaje w fazie rozważań.

Kontrole kotłowni dopiero raczkują

Obecnie na terenie gminy urzędnicy prowadzą kontrole dotyczące rodzaju opału stosowanego do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Do tej pory urzędnikom udało się jednak skontrolować jedynie 33 nieruchomości. Podczas kontroli mieszkańcy są informowani o wpływie stosowania niewłaściwego opału na zdrowie ludzkie. Prowadzona jest również kampania społeczna mająca na celu uświadamianie mieszkańców, jak ważne dla zdrowia jest czyste powietrze. W najbliższych dniach planowane jest także wysłanie do mieszkańców ulotki informacyjnej „Walcz ze smogiem, zadbaj o swoje otoczenie”. Druk zawiera informacje, jak smog wpływa na zdrowie oraz jak ważny jest rodzaj opału używany do ogrzewania budynków.