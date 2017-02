Fakty i mity o odchudzaniu

Marzysz o odzyskaniu szczupłej sylwetki, zdrowia i dobrego samopoczucia? Poprzednie próby odchudzania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, więc teraz boisz się spróbować jeszcze raz? Odważ się zadbać o siebie, jednak nie rób niczego na własną rękę.

Mity

Nieprawdą jest, że każdy sposób odchudzania jest dobry i skuteczny. Odchudzanie się to proces, którego przebieg wpływa na nasze zdrowie, a zatem źle przeprowadzone, może skutkować jego pogorszeniem . Diety eliminujące całe grupy produktów (np. dieta Dukana, dieta Atkinsa) lub diety bardzo niskokaloryczne (np. dieta 1000 kcal, dieta kapuściana, głodówki) mogą przyczynić się do niedoborów witamin i składników mineralnych, a nawet do uszkodzenia narządów wewnętrznych (dieta Dukana – możliwe choroby nerek, dieta Atkinsa – możliwe choroby układu krwionośnego, dieta 1000 kcal – niedobory witaminowo-mineralne). Do innych skutków takich diet należy dodać powszechnie znany efekt jojo (powrót do poprzedniej wagi, często z nawiązką), pogorszenie samopoczucia, osłabienie i rozdrażnienie.

Fakty

Prawidłowy i bezpieczny dla organizmu proces odchudzania, przebiega wyłącznie pod opieką specjalisty w dziedzinie żywienia i dietetyki. Dietetyk na podstawie wywiadu żywieniowego (sposobu odżywiania i trybu życia) oraz zdrowotnego (występujących chorób przewlekłych i przyjmowania leków) dobiera dietę (sposób żywienia) dostosowaną do naszych potrzeb. Zgodnie z normami dieta taka powinna zawierać wszystkie grupy produktów (warzywa, owoce, produkty zbożowe, nabiał, mięso, ryby oraz tłuszcze), ale w odpowiednich ilościach oraz o konkretnych porach dnia. Dopiero tak zbilansowany sposób żywienia, wdrożony już na stałe w styl naszego życia, przyniesie nie tylko odpowiedni spadek masy ciała i poprawę zdrowia, ale także sprawi, że nowa waga zostanie z nami już na zawsze, bez efektu jojo.

