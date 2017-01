XXIII Grand Prix Gminy Jabłonna – Turniej 1

W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie odbył się pierwszy turniej XXIII Grand Prix Gminy Jabłonna. Inauguracyjne spotkania na 64. polach poprowadził wiceprezes Lotosu, a zarazem sędzia szachowy Leszek Bałda.

Zawody szachowe odbyły się w dwóch kategoriach – szkoła podstawowa i OPEN. Turniej OPEN został zgłoszony do międzynarodowej federacji szachowej FIDE. Zawodnicy mają dzięki temu możliwość zdobycia lub podniesienia swojego rankingu w szachach szybkich.

32 zawodników walczyło o palmę pierwszeństwa

Do pierwszego turnieju zgłosiło się 18 zawodników, a do drugiego 14. Do Jabłonny przyjechali zawodnicy z Warszawy, Legionowa, Chotomowa oraz wzięli udział miejscowi gracze – poinformował Leszek Bałda. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim kojarzonym programem komputerowym ChessArbiter Pro 2016 v.6.02. Grano tempem 12 minut + 3 sekundy na każdy wykonany ruch dla zawodnika na całkowite zakończenie partii szachowej z zastosowaniem zegarów elektronicznych. W kategorii OPEN zwyciężył Bartosz Fiszer z klubu UKS SP 321 Warszawa-Bemowo, który z siedmiu rozegranych partii uzyskał 6 punktów. Drugie miejsce zajął Manfred Mannke z Warszawy, który również zanotował na swoim koncie 6 punktów, a trzecie miejsce zdobył Adam Podgajny z 5 punktami. Najlepszym zawodnikiem z Jabłonny został Wojciech Topolski, który zajął 7 miejsce zdobywając 4 pkt. W kategorii szkoła podstawowa zwyciężył Igor Kartasiewicz z klubu UKS SP 321 Warszawa-Bemowo uzyskując 6,5 pkt z 7. Drugie miejsce przypadło Piotrowi Kubalskiemu z klubu LKS Lotos Jabłonna, który uzyskał 5,0 pkt. z 7. Trzecie miejsce zdobył Stanisław Mocny z klubu KSZ Polonia Warszawa, który uzyskał 4,5 pkt. Trzech pierwszych zawodników w kategoriach otrzymało pamiątkowe dyplomy.