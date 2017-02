Jabłonna. Gmina częścią Warszawy? Chodorski: to wymaga konsultacji

Zgodnie z nowym projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy gmina Jabłonna, podobnie jak Legionowo, Nieporęt i Wieliszew, zostaną włączone do stolicy, zaś Serock najprawdopodobniej do powiatu pułtuskiego. Projekt autorstwa „Prawa i Sprawiedliwości” zakłada również likwidację powiatu legionowskiego. O głos w sprawie planowanych zmian zapytaliśmy Wójta Gminy Jabłonna Jarosława Chodorskiego oraz Radomira Czaudernę, pełnomocnika PiS w gminie Jabłonna.

– Mam bardzo dużo wątpliwości związanych z projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy – mówi wójt Jarosław Chodorski. – Zasadnicze pytanie dla mnie to cel tej ustawy. O ile jestem zwolennikiem powstania aglomeracji warszawskiej to pytanie czy w tej sprawie nie chodzi jedynie o próbę zmiany granic okręgów wyborczych – zastanawia się Chodorski.

Wójt zauważa, że w tym momencie w projekcie ustawy niejasne są kompetencje obecnych gmin, które miałyby zostać przyłączone do Warszawy. Zaznacza także, że nie jest zwolennikiem likwidacji powiatu legionowskiego.

– Opinie mieszkańców, dotyczące projektu, które do mnie docierają, są zdecydowanie negatywne. Jestem zdziwiony, że o projekcie przyłączenia Jabłonny do Warszawy dowiaduję się ze strony Sejmu. Tak duża zmiana z pewnością wymaga konsultacji z włodarzami gmin i mieszkańcami – przekonuje wójt gminy.

Bardziej optymistycznie do planowanych zmian podchodzi Radomir Czauderna, pełnomocnik „Prawa i Sprawiedliwości” w gminie Jabłonna.

– Mam zaufanie do projektantów tej ustawy. Są to ludzie godni zaufania. Ogólnie rzecz biorąc bardzo miło jest się znaleźć w granicach Warszawy. Jeśli o to zadbamy tutaj lokalnie, to możemy wyciągnąć z tego same profity – przekonuje Radomir Czauderna. – Będę zabiegał o to, aby nasze interesy nie były w tyle, żeby były dobrze reprezentowane – dodaje.