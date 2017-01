Legionowo. Kacperku, legionowianie też będą z Tobą!

Już w najbliższą sobotę (21 stycznia br.) w legionowskiej Arenie możemy wesprzeć 7-letniego Kacpra Szczuckiego, od lata zeszłego roku walczącego z mięsakiem Edwinga. W koncercie charytatywnym na rzecz zakochanego w futbolu legionowianina wystąpią gwiazdy disco-polo, takie jak „InVox”, „Extazy”, czy też „Boys”. Występy połączone zostaną ze zbiórką krwi i pieniędzy potrzebnych na leczenie chłopca.

Zaczęło się od bólu prawej ręki…

7-letni Kacper Szczucki jest podopiecznym jednej z legionowskich podstawówek. Jeszcze w zeszłym roku naukę łączył ze swoją dziecięcą pasją, jaką w jego przypadku stał się futbol. Swoje marzenia o karierze piłkarskiej realizował w warszawskiej „Legia Soccer School”. Choroba Kacpra, spadła na rodzinę Szczuckich niespodziewanie. Zaczęło się od bólu prawej ręki. Po serii badań diagnostycznych w lipcu 2016r. rodzice 7-latka usłyszeli diagnozę. Brzmiała ona dla nich niczym wyrok. Mięsak Edwinga jest, bowiem jednym z najgroźniejszych nowotworów złośliwych kości, najczęściej dotykającym dzieci i młodych dorosłych. Zanim chirurdzy wycięli z ręki Kacpra guza, chłopiec poddany został intensywnej chemioterapii. W trakcie samej operacji zaś, aby oszczędzić mu rękę wszczepili w nią endoprotezę. – Obecnie Kacper jest w trakcie pooperacyjnej chemioterapii. Czekamy na wyniki histopatologiczne wyciętego guza. Od nich będzie zależało, czy nasz syn poddany zostanie dodatkowo również i radioterapii – mówi Agnieszka Szczucka, mama Kacpra, dodając, iż jej syna czeka w najbliższym czasie bardzo droga i długa rehabilitacja.

„Legia” i Legionowo razem przeciwko mięsakowi Edwinga u Kacpra

– Chłopiec musiał zrezygnować z gry w piłkę, uczy się indywidualne w domu, tęskni za szkołą, za kolegami i szalonymi zabawami z bratem – czytamy na stronie internetowej warszawskiej „Legii”, której zawodnicy, na co dzień bardzo mocno wspierają Kacpra w tych dwóch, poniekąd bardzo nierównych walkach – z rakiem i o realizację jego marzeń o futbolu. – Delegacja „Legii Warszawa” odwiedziła Kacpra. Na chłopcu wielkie wrażenie zrobiło spotkanie z idolem, kapitanem Wojskowych, Kubą Rzeźniczakiem. Pojawił się też sympatyczny miś Kazek, uwielbiana przez dzieci maskotka ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Rozmowa i legijne upominki wywołały uśmiech na twarzach Kacpra i jego brata – czytamy dalej. Oprócz, warszawskiej piłkarskiej „Legii”, 7-letniego Kacpra w walce z chorobą bardzo mocno wspierają także i jego koledzy i pedagodzy ze szkoły. Podopieczni klasy 2A ze szkoły podstawowej nr 7 w Legionowie chcą by Kacper do nich wrócił. W klasie wciąż czeka na niego jego miejsce.

Pomogą „Boysi” i inne gwiazdy

Podczas sobotniego (21 stycznia br.) koncertu charytatywnego na rzecz rehabilitacji Kacpra Szczuckiego, oprócz gwiazd disco-polo, wystąpią także i uczniowie z legionowskiej „siódemki”. Na czas imprezy zaplanowano mnóstwo atrakcji i możliwości wsparcia chłopca i jego rodziców. Gwiazdą wieczoru będzie pięciu zapewne w iście żurnalowych strojach supermenów z Ełku, czyli uwielbiany przez tłumy popularny zespół disco-polo „Boys”. Oprócz nich, na scenie ustawionej w legionowskiej „Arenie” wystąpią jeszcze dwa inne polskie disco-polowe grupy „InVox” i „Extazy”. Imprezę poprowadzi legionowski radny, Paweł Głażewski.

Oprócz uczestnictwa w koncercie charytatywnym i wpłacenia symbolicznej, co najmniej 10 zł cegiełki na rzecz rehabilitacji Kacpra Szczuckiego można również wesprzeć wpłacając symboliczny grosz na konto fundacji, do której on należy.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Datki wpłacamy na konto: Alior Bank S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 ; Tytułem: 29818 Szczucki Kacper darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.