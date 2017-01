Legionowskie szkoły dziękują za WOŚP

Podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 4 legionowskie sztaby uzbierały łącznie 299.623,65 zł, czyli o ponad 66 tys. więcej niż rok temu. Szefowie szkolnych sztabów przesyłają podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w tę akcję.

Zespół Szkół na Piaskach

W imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Legionowie składamy gorące podziękowania za pomoc w zorganizowaniu XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziękujemy Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom, Pracownikom Szkoły, którzy poświęcili swój czas, aby wesprzeć naszą akcję.

Szczególne podziękowania składamy:

za pomoc w organizacji finału:

Panu Prezydentowi Miasta Legionowo – Romanowi Smogorzewskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej i jej Naczelnikowi, pracownikom CSP i Komendantowi – p. insp. Anna Rosół, komendantowi i pracownikom Powiatowej Komendy Policji w Legionowie oraz Straży Miejskiej, dyrektorowi i pracownikom Klubu HDK PCK LEGION, firmie AVIOTEX, piłkarzom ręcznym KPR Legionowo SUPER LIGA, Państwu Margisom za zapewnienie cateringu i przekazanie zebranych środków na cele WOŚP. Prowadzącemu aukcję – mistrzowi słowa, wspaniałemu aktorowi – p. Waldemarowi Obłozie.

Za udział w przygotowaniu i w realizacji programu artystycznego:

parodyście – p. Andrzejowi Maroszkowi, tancerzom formacji tanecznej BROTHERS DANCE STUDIO z Legionowa, tancerzom z CENTRUM TAŃCA I RUCHU w Legionowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy ofiarowali przedmioty na naszą aukcję!

Rodzicom uczniów Zespołu Szkół składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie ciast do kawiarenki i sprzedaż słodkości, sprawowanie opieki nad wolontariuszami i na dyskotece.

Dzięki Państwa ofiarności po raz kolejny daliśmy dowód, że w każdym z nas drzemią olbrzymie zasoby dobroci. Na potrzeby dzieci i osób starszych zebraliśmy 40 761, 88 zł !

Żywimy nadzieję, że w przyszłym roku nasza orkiestra zagra jeszcze głośniej.

Szef sztabu XXV Finału WOŚP

Dyrektor Zespołu Szkół

Agnieszka Jakubowska

„Konopnicka”

Szanowni Państwo,

Wszyscy, którzy zaangażowali się w pracę w Sztabie 3687 działającym przy Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie (dawniej LO im. Marii Konopnickiej) mieli po finale ogromne powody do radości. Nawet nie chodzi o to ŻE MAMY WSPANIAŁY REKORD! ZADEKLAROWANA przez nas kwota to 184.245,83 zł. BRAWA I PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH WOLONTARIUSZY!!! To ponad 51 tysięcy więcej niż w zeszłym roku,…a przez te 25 lat ok.1.400.000 złotych zebranych przez kolejne pokolenia uczniów, absolwentów i sympatyków Konopnickiej Te wszystkie dane i liczby są oczywiście bardzo ważne, ale chyba ważniejszy jest klimat tych finałów ,bezinteresowność, całkowite oddanie się idei niesienia pomocy, poczucie wspólnoty, możliwość wspólnej ,radosnej zabawy karnawału w środku zimy.

Za współpracę z nami bardzo dziękujemy:

– Panu Robertowi Wróbel, Staroście Legionowskiemu za Patronat Honorowy nad naszym sztabem, przekazanie pamiątek na licytację, pomoc w prowadzeniu licytacji i Starostwu Powiatowemu w Legionowie za pomoc w wynajęciu sceny,

– Panu Romanowi Smogorzewskiemu, Prezydentowi Miasta Legionowo za Patronat Honorowy nad naszym sztabem, przekazanie pamiątek na licytację i Urzędowi Miasta Legionowo za „Światełko do nieba”,

– Straży Miejskiej w Legionowie, Panu Komendantowi Ryszardowi Gawkowskiemu i jego Zastępcy Pawłowi Szulcowi za ogromne wsparcie i pomoc w zabezpieczeniu imprezy,

– Panu Piotrowi Sotel za pomoc i wsparcie w transporcie środków uzyskanych z finału, – legionowskiej Arenie i Panu Michałowi Machnackiemu za turniej tenisa stołowego i licytację pamiątek sportowych,

– Panu Leszkowi Bałda, Pani Dyrektor Iwonie Bekisz i Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 STO w Legionowie za turniej szachowy,

– drużynom Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i PZSO w Legionowie za turniej siatkówki,

-siatkarkom Legionovii i Pałacu Bydgoszcz za mecz w ramach WOŚP,

– Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, koordynatorowi Pani Beacie Pokrant, Pani Dyrektor Agnieszce Kobylińskiej za współpracę w ramach sztabu,

– Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom Zespołu Szkół nr 3, koordynatorowi Pani Agacie Socha, Pani Dyrektor Katarzynie Janickiej za współpracę w ramach sztabu,

– Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom z Zespołu Szkół w Łajskach, koordynatorowi Maciejowi Rink ,Panu Dyrektorowi Markowi Tarwackiemu za współpracę w ramach sztabu,

– Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 STO, koordynatorkom Pani Iwonie Fabisiak i Pani Ewie Wróblewskiej, Pani Dyrektor Iwonie Bekisz za współpracę w ramach sztabu,

– Uczniom,Rodzicom i Nauczycielom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, koordynatorowi Pani Beacie Narel, Pani Dyrektor Marii Serdecznej za współpracę w ramach sztabu,

– Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom, Pani Dyrektor Grażynie Chojnowskiej z PM nr 12 i Wolontariatowi Legionowo za współpracę w ramach sztabu,

-Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie i Panu Prezesowi Krzysztofowi Goślickiemu i Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie wraz z dziecięcą drużyną ratowniczą i Panu Prezesowi Bartłomiejowi Trzaskoma za pokaz ratownictwa,

– Centrum Szkolenia Policji za zajęcia w ramach profilaktyki ruchu drogowego,

– młodym artystom ze współpracujących z nami placówek za występy podczas naszego koncertu,

– Stowarzyszeniu Emka, Państwu Izabeli i Pawłowi Kowanckim za „Bieg z sercem dla WOŚP” i wsparcie naszego sztabu,

– Członkom Amatorskiemu Klubu Bravehearts i Panu Pawłowi Kozłowskiemu za pokaz survivalu, – Brothers Dance Studio za pokaz tańca,

– Zespołowi „Niezapomniane piosenki” za koncert,

– Orkiestrom z Zespołu Szkół w Łajskach i dyrygentom Pani Justynie Niegierysz, Marcie Maślanka i Maciejowi Rink za koncert,

– parze tanecznej Pani Marcie Grzegorczyk i Bartłomiejowi Domańskiemu za pokaz tańca,

– Panu Grzegorzowi Stawickiemu za recital podczas koncertu,

– Zespołom K.T.O i Flying Budapest za występ,

– Naszym Sponsorom: DH Maxim, Arena Legionowo,Coffee Feel, Sklepowi Carrefour w Legionowie, Pizzerii Biesiadowo w Legionowie, Piekarni H.Witkowski i Z.Pająk w Legionowie, BSC System, Firmie Janusz Kubicki, firmie Zdrofit, Cukierni Sweet Home w Legionowie, Księgarni u Leszka, Laser War, Firmie Zakład Mięsny Wierzejki, Firmie Lidl, CniB Żak, Firmie Max Dekor, Firmie TS Patrol, Kawiarni Coffee Town, Witalni Zdrowie i Pomoc, Pani Anecie Mrozek, Michałowi Sokołowskiemu, Wydawnictwu BTC w Legionowie i Panu Piotrowi Zbysińskiemu.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom,osobom biorącym udział w licytacji,z której udało się nam uzyskać ponad 8.500 złotych, odwiedzającym nas mieszkańcom Legionowa i okolic. Tak duże przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wielu bardzo zaangażowanych osób w naszym sztabowym centrum. Bardzo dziękuję:

– za tytaniczną,ciężką pracę Koordynatorowi Sztabu Piotrkowi Wasilewskiemu,bez którego ten Finał byłoby ciężko przeprowadzić,

– Pani Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie Brygidzie Wagner-Konstantynowicz za to,że po raz kolejny obdarzyła mnie zaufaniem,udzielając wsparcia i pomocy we wszystkim co dotyczyło organizacji pracy Sztabu,

– Pani Wicedyrektor Annie Skłodowskiej-Wiśniewskiej i Pani Wicedyrektor Jolancie Magdzie za pomoc organizacyjną i wsparcie,

– Pani Małgorzacie Piwowarczyk i Pani Annie Tłokińskiej za organizację prac Komisji ds.Rozliczeń oraz wszystkim jej członkom,w szczególności tym wytrwale liczącym do wczesnych godzin porannych,

– Nauczycielom wychowania fizycznego Pani Marioli Majcher, Panu Wojciechowi Lalkowi i Panu Damianowi Czepiel za organizację turnieju siatkówki i meczu siatkówki Legionovia-Pałac Bydgoszcz,

– Pani Renacie Kamińskiej za dokumentację fotograficzną i pomoc organizacyjną,

– Pani Hannie Warzyńskiej za dokumentowanie pracy wolontariuszy,

– klasom i ich wychowawcom za przygotowanie stoisk: klasie IA i Pani Adriannie Kardasz, klasie IB i Pani Marzenie Rychcik,klasie IC i Pani Oliwii Krawczykowskiej, klasie IIB i Pani Agnieszce Gajewskiej, klasie IIC i Pani Ewie Kalińskiej, klasie IIIC i Pani Renacie Palmowskiej, klasie Ic i Pani Annie Łozińskiej za przedstawienie dla dzieci, klasie IId i Pani Małgorzacie Pryk, klasie IIi i Pani Marioli Majcher, klasie IIIg i Pani Kindze Cieślak,

-Pani Annie Skłodowskiej-Wiśniewskiej, Pani Alicji Makuch, Pani Agnieszce Pańczuk-Wójtowicz, Pani Marioli Walczak za prowadzenie stołówki dla wolontariuszy,

– Pani Agnieszce Trybel, Pani Agnieszce Gajewskiej,Pani Marzenie Rychcik, Panu Damianowi Czepielowi za pomoc przy ostatecznym liczeniu pieniędzy,

– wszystkim pracownikom administracji i obsługi z PZSO w Legionowie,

– Michałowi Cortezowi Sokołowskiemu za ogrom pracy włożony w przygotowanie przepięknej sceny i dekoracji i wiele innych kwestii organizacyjnych,

– Gabrieli Adamczewskiej za opiekę i kierownictwo nad sceną,jej koordynowanie i czuwanie nad programem, – Jankowi Niecikowskiemu za pomoc w obsłudze sceny,

– Kamilowi Wojuckiemu za dokumentację fotograficzną finału,

– Arturowi Zającowi, Kamilowi Sukiennikowi, Dominikowi Sierantowi, Danielowi Wyszyńskiemu,Maćkowi Stolarskiemu i ich pomocnikom za obsługę techniczną sceny i nagłośnienia,

– Tomkowi Bandurskiemu za wsparcie organizacyjne,

– Tomkowi Czajkowskiemu za wsparcie mnie w trudnych chwilach,

– Muzycznej Strefie AJA za udział w koncercie i opiekę nad sceną,za stoisko,za wspieranie mnie w trudnych chwilach

– wielu sztabowcom a w szczególności Kubie Karczmarczykowi, Mateuszowi Rokickiemu, Marii Baliszewskiej, Magdzie Urbańskiej, Basi Sotel, Justynie Kalinowskiej, Oli Bieniek,Wiktorii Antoniewicz,Kacprowi Mrozkowi, Elizie Samsel,Mikołajowi Michalakowi,Oldze Niecikowskiej, Samorządowi Uczniowskiemu Liceum,mojej klasie IIA, na którą zawsze mogę liczyć

WSZYSTKIM RAZ JESZCZE,WIELKIE SERDECZNE DZIĘKI ZA TEN WYJĄTKOWO UDANY,JUBILEUSZOWY 25 FINAŁ WOŚP W KONOPIE! DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!

Szef Sztabu nr 3687 przy PZSO w Legionowie

Mariusz SUWIŃŚKI

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Legionowie zebrał 58.511,84 złotych

Serdecznie dziękujemy za udział w 25.Finale WOŚP

– prowadzącym aukcję P. Danucie Stence i P. Arturowi Żmijewskiemu

– kwestującym wolontariuszom

– rodzicom

– nauczycielom

– młodym artystom oraz ich nauczycielom i instruktorom za występ podczas 25. Finału WOŚP

– darczyńcom za przekazane przedmioty na aukcję

– osobom biorącym udział w licytacjach

– osobom przeliczającym pieniądze

Dziękujemy naszym sponsorom

Dziękujemy za okazane serce, przychylność i trud włożony w to, aby ten dzień był tak wyjątkowy, po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy razem zrobić coś wspaniałego.

TO DZIĘKI WAM WSZYSTKIM TA NAJPIĘKNIEJSZA ORKIESTRA ŚWIATA MOGŁA ROZBRZMIEĆ W ZSP2 JUŻ PO RAZ PIĄTY !!!

Dorota Kuchta

Szef Sztabu w ZSP2