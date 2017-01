Powiat. 4 kierujących z promilami na powiatowych drogach!

4 kolizje, 4 pijanych kierowców i 1 wypadek drogowy – to policyjny bilans minionego weekendu (28-29 stycznia br.) na drogach powiatu legionowskiego.

Wjechał w ogrodzenie

Do groźnego wypadku drogowego doszło dzisiaj (30 stycznia br.) nad ranem na ulicy Modlińskiej w Wieliszewie. 22-letni mężczyzna jadący audi nagle stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w ogrodzenie przydrożnej posesji. Z poważnymi obrażeniami ciała karetką przewieziony został do najbliższego szpitala. – Od kierującego została pobrana krew do badania na zawartość alkoholu. Wieliszewscy śledczy ustalą teraz dokładne przyczyny i przebieg wypadku – informuje podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie.

Rekordzista miał 1,8 promila alkoholu we krwi

Oprócz jedynego w miniony weekend (28-29 stycznia br.) wypadku drogowego, na drogach powiatu legionowskiego odnotowano jeszcze 4 inne kolizje oraz ujęto aż 4 nietrzeźwych kierowców. – Jeden z nich kierował pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Niechlubnym rekordzistą okazał się 58-letni mężczyzna, który wczoraj (29 stycznia br.) około godz. 21.00 na ulicy Warszawskiej w Michałowie Reginowie kierował fordem mając 1,8 promila alkoholu w organizmie – relacjonuje rzeczniczka prasowa legionowskiej komendy policji.

Ujęcie obywatelskie

Wśród schwytanych nietrzeźwych kierowców znalazł się i 37-latek jadący renault ulicą generała Józefa Sowińskiego w Legionowie. W tym przypadku doszło do ujęcia obywatelskiego. Osoby jadące tuż za poruszającym się po tej drodze renault innym samochodem, zwróciły uwagę na dziwnie zachowującego się kierowcę. – Mieli podejrzenia, że jest on pod wpływem alkoholu. Zatrzymali się i uniemożliwili kierującemu renault dalszą jazdę, a następnie wezwali policję. Mundurowi zbadali 37-latka. Okazało się, że mężczyzna ma 1,5 promila alkoholu w organizmie. Taka czujność obywatelska i poczucie odpowiedzialności jest wzorem dla innych – mówi podkom. Emilia Kuligowska z legionowskiej KPP.