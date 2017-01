Wieliszew. 56-latek zjechał na przeciwległy pas wprost pod 2 inne auta. Wypadek na krajówce w Michałowie-Reginowie

Z dotąd nieustalonych przyczyn 56-latek kierujący fordem escortem zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z dwoma innymi pojazdami. Do wypadku, w wyniku którego dwie osoby trafiły do szpitali, doszło na ulicy Warszawskiej w Michałowie-Reginowie.

Do groźnego wypadku drogowego doszło w poniedziałek (16 stycznia br.), kilka minut po godzinie 11 na drodze krajowej nr 61 (dk nr 61) w Michałowie-Reginowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że 56-letni mężczyzna jadący fordem escortem z dotąd nieustalonych przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z 2 innymi pojazdami. Jego auto najpierw uderzyło w forda mondeo, za kierownicą którego siedział 45-letni mężczyzna, następnie zaś w volkswagena polo, którym jechała 52-letnia kobieta.

Uwięziony w aucie

Na miejscu wypadku interweniowały 3 policyjne patrole, 2 zespoły ratownictwa medycznego i 3 zastępy strażackie. Strażacy wydobyli z forda escorta uwięzionego w nim rannego kierowcę i na desce ortopedycznej przekazali go medykom z pogotowia ratunkowego. Mężczyzna erką przetransportowany został do najbliższego szpitala. Drugą poszkodowaną w tym wypadku osobą okazała się 52-latka kierująca volkswagenem polo. Kobietę z obrażeniami ciała ratownicy medyczni również przewieźli do szpitala.

Drogowa kraksa

Ruch na krajówce w wieliszewskim Michałowie-Reginowie odbywał się wahadłowo. Jedno z uczestniczących w tym wypadku aut znalazło się w przydrożnym rowie. Policjanci z drogówki, zanim erki 2 rannych kierowców przetransportowały do szpitali, u wszystkich 3 prowadzących pojazdy sprawdzili zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. – Wszyscy kierowcy byli trzeźwi – informuje podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie. – Mundurowi z wieliszewskiego komisariatu ustalają obecnie wszystkie okoliczności i dokładny przebieg wczorajszego wypadku – dodaje rzeczniczka prasowa lokalnej policji.