Wieliszew. Terminy spotkań informacyjnych w sprawie likwidacji gimnazjum

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą reformę edukacji. Oznacza to, że już od września rozpocznie się wygaszanie gimnazjów. O zmianach, jakie w związku z tym pojawią się w szkołach w gminie Wieliszew, będzie można dowiedzieć się podczas 4 spotkań informacyjnych organizowanych w nadchodzącym tygodniu.

1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. Struktura szkolnictwa powróci do tej obowiązującej od lat 60-tych, a wygaszonej w 2000 roku. Będzie to 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 3-letnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy, 2-letnia branżową szkołę II stopnia oraz szkoła policealna.

Zebrania w szkołach

Szybkie wprowadzenie tak radykalnych zmian rodzi wiele pytań rodziców, uczniów i nauczycieli. W związku w tym Urząd Gminy Wieliszew postanowił zorganizować zebrania informacyjne w poszczególnych placówkach. Poniżej terminy: