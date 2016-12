Fala Nieporęt. Z sukcesami podczas zawodów „Od Młodzika do Olimpijczyka” (galeria)

Fala Nieporęt nie próżnowała przed świętami. W sobotę rywalizowała na pływalni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Księcia Trojdena w Warszawie podczas popularnych zawodów pływackim „Od Młodzika do Olimpijczyka”. Czy coś „wyłowili” z pływalni?

W Warszawie zaprezentowało się 1216 pływaków z 85 klubów z całej Polski. „Od Młodzika do Olimpijczyka” to cykl ogólnopolskich zawodów zapoczątkowany w 2011 roku przez AZS Warszawa. W tym sezonie w zawodach mogą brać udział uczniowie z roczników 2003-2008.

Sukcesy Fali

Fala Nieporęt uplasowała się na 8 miejscu w rankingu medalowym ex aequo z potęgą, jaką jest Polonia Warszawa, która wychowała nie jednego olimpijczyka oraz naszych trenerów (Bartosza Krawczaka). Stało się to za sprawą trzech medali zdobytych przez Nikodema Baranowskiego, Błażeja Dybka i Patrycję Jurkiewicz. Pierwszy z nich wywalczył złoty medal na dystansie 50 metrów stylem motylkowym, a drugi był najlepszy na dystansie 100 metrów klasykiem. Jurkiewicz dołożyła do medalowego dorobku srebro na 50 metrów stylem motylkowym. Tu za podium uplasowała się Marysia Chojnowska na 100 metrów stylem klasycznym, a Marta Pasińska był a szósta na 50 metrów stylem motylkowym.

