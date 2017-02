Basket Legionowo. Mecz pod dyktando gospodarzy (galerie)

Podopieczni trenera Roberta Sitka rozegrali kolejne spotkanie ligowe. Rocznik U12 Basketu spotkał się z MKS-em Piotrówką I Radom. W pierwszym spotkaniu na wyjeździe Basket wygrał 54:39. Jak było w rewanżu w Legionowie?

Spotkanie w legionowskiej „Siódemce” przebiegało pod dyktando gospodarzy. Od początku spotkania Basket posiadał przewagę, mimo, że trener Sitek miał mały szpital na swojej ławce. – Moich siedmiu zawodników jest chorych – mówił po wygranym pojedynku.

Goście postawili się w drugiej połowie

Legionowscy koszykarze do przerwy wypracowali sobie wysoką przewagę. Po dwudziestu minutach zasłużenie prowadzili 37:12. Kolejne dwie kwarty były zdecydowanie zacięte, a goście nie zamierzali poddawać się, wręcz przeciwnie, chcieli odwrócić niekorzystny dla siebie wynik. Legionowianie, jakby stracili więcej sił, dlatego też trzecia odsłona pojedynku zakończyła się remisem 12:12. We znaki gospodarzom szczególnie dali się Jakub Bińkowski i Jan Porochenko. Czwarta odsłona pojedynku to lekka przewaga gospodarzy, którzy bardziej przycisnęli w ataku i ostatecznie wygrali spotkanie 65:38. Najwięcej punktów dla Basketu zdobył Janusz Ratowski – 25.

Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki „Basket” – MKS Piotrkówka I Radom 65:38 (15:7, 20:5, 12:12, 18:14)

Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki „Basket”: Ratowski – 25, Sławinśki – 13, Szumiata – 10, Kuciewski – 10, Andrzejewski – 2, Stelmach – 2, Rajchert – 2, Nadaj – 1, Stankiewicz, Krynicki, Trzaska.

