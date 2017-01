Basket Legionowo. Mecz do jednego kosza (galeria)

Kolejne spotkanie ligowe rozegrali koszykarze Basketu Legionowo. Tym razem podopieczni trenera Roberta Sitka wybrali się do Siedlec na spotkanie z… Basketem.

To był mecz do jednego kosza. Legionowscy koszykarze byli w tym spotkaniu zdecydowanie lepsi. Sam wynik 127:10 mówi za siebie. Basket Legionowo jechał do Siedlec z problemami, ponieważ część zawodników była chora. Trener Sitek również narzekał na stan zdrowia, ale poprowadził zespół do wysokiego zwycięstwa.

„Grali dobrze… przez dwie kwarty”

Choć legionowianie wygrali wysoko trener Sitek nie był do końca zadowolony: Najlepsze w naszym wykonaniu były dwie pierwsze kwarty. Potem przyszło odprężenie. Ogólnie dużym plusem było to, że aż jedenastu zawodników punktowało, a siedmiu rzuciło 10 lub więcej punktów – podsumował mecz trener Basketu. Już za tydzień w sobotę Basket podejmie w „siódemce” zespół MKS Piotrówka z Radomia o 16.30.

Basket Siedlce – Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki „Basket” 10:127 (0:39, 2:36, 4:32, 4:20)

Basket Legionowo: Szumiata – 23, Sławiński – 16, Rajchert – 16, Andrzejewski – 16, Ratowski – 12, Kuciewski – 10, Stelmach – 10, Nadaj – 8, Grzesiak – 6, Petrykowski – 6, Krynicki – 4, Stankiewicz, Trzaska.

Galeria Jacka Ratowskiego