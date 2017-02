Basket Legionowo. MUKS I Piaseczno dał lekcję koszykówki (galeria)

Koszykarki Basketu Legionowo, trenowane przez Irenę Koper rozegrały kolejny mecz w ramach rozgrywek (U12). W Legionowie w „Siódemce” zagrały z MUKS-em I Piaseczno.

Piasecznianki to najmocniejsza drużyna w tym roczniku. Z samymi zwycięstwami w tym sezonie. Młode dziewczęta Basketu na razie nie odniosły zwycięstwa w swym debiutanckim sezonie, ale zbiegają doświadczenia, by w kolejnym roku pokazać, czego nauczyły się w tegorocznych rozgrywkach.

Jednostronny pojedynek

Koszykarki z Piaseczna pokazały świetną koszykówkę. Widać było, że koszykarskie rzemiosło szlifują nie pierwszy rok, co było widoczne na tle uczących się od niespełna kilku miesięcy legionowianek. Miejscowe koszykarki zbierają jednak naukę i zapowiadają, że z każdym meczem, każdym treningiem może być tylko lepiej. Muszą nie tylko znieść porażki, ale też wyciągać wnioski, które zaprocentują na przyszłość. Dlatego też po przegranym spotkaniu nie było spuszczonych głów, a za to pozostały w hali „Siódemki”, by podglądać swoich kolegów z drużyny, którzy dają lekcje koszykówki innym zespołom.

Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki ‚Basket” – MUKS I Piaseczno 8:144 (0:38, 4:35, 0:33, 4:38)

Legionowskie Stowarzyszenie Koszykówki ‚Basket”: Senduła – 2, Kuryłek – 2, Nowak – 2, Nowaczyńska – 2, Bielińska, Walecka, Bodek, Bany, Komorowska, Przygoda, Izdebska, Roszczyk, Metlak.

Galeria Jacka Ratowskiego