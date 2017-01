Legionovia KZB Legionowo. Kolejny wygrany sparing Novii

Legionowscy piłkarze przygotowują się do wiosennej części sezonu 2016/2017. Tym razem na peryferiach Warszawy zagrali mecz sparingowy z Ursusem, grającym w III Lidze.

Podopieczni trenera Mirosława Jabłońskiego zagrali na bocznym boisku warszawskiego Ursusa bez zawodników, którzy w ostatnim czasie zmienili barwy klubowe. Na Parkowej nie zobaczymy już Michała Płonki, Andrzeja Paprockiego, Sebastiana Milewskiego, Marcina Milewskiego czy Ivana Jovanovicia. Jak co pół roku zespół z Legionowa przechodzi gruntowną przebudowę…

Wygrali…

Początek spotkania należał go gospodarzy, którzy objęli prowadzenie po strzale głową Macieja Mąki. Legionovia odpowiedziała w 37 minucie, a na listę strzelców wpisał się Norbert Bębenek. W drugiej połowie Novia wyszła na prowadzenie po bramce Arkadiusza Madeńskiego. Działo się to w 50 minucie gry. „Traktorzyści” wyrównali 18 minut później za sprawą Michała Abrozika. Ostatni cios należał jednak do Legionovii. Po raz drugi na listę strzelców wpisał się Madeński, który dał drużynie drugie zwycięstwo w tegorocznych sparingach.

Ursus Warszawa – Legionovia Legionowo 2:3 (1:1)



Strzelcy: 1:0 – 17′ Maciej Mąka, 1:1 – 37′ Norbert Bębenek, 1:2 – 50′ Arkadiusz Madeński, 2:2 – 68′ Michał Ambrozik, 2:3 – 77′ Arkadiusz Madeński.

Legionovia Legionowo: (I połowa) Adam Wilk – Radosław Śledziewski, Ernest Dzięcioł, Robert Majewski, Jakub Janur – Mateusz Żebrowski, Konrad Zaklika, Damian Ślesicki, Norbert Bębenek, Jakub Sołdecki – Mateusz Kwiatkowski. (II połowa) Łukasz Krzczuk – Mateusz Żebrowski, Marek Krotofil, Tin Kulenović, Aleksandar Bajat, Wojciech Kalinowski – Paweł Garyga, Patryk Koziara, Krystian Wójcik, Arkadiusz Madeński – Mateusz Kwiatkowski.