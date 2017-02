Wielki Finał Charytatywnego Turnieju „Dzieci – Dzieciom”

Nadszedł czas podsumowań Wielkiego Finału Charytatywnego Turnieju „Dzieci – Dzieciom” organizowany przez Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOOL przy współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie „Słyszę Mówię Czuję”.

Celem turniejów organizowanych dla naszych zawodników była pomoc podopiecznym Fundacji, pragniemy stworzyć dla nich możliwość treningów zapewnić kadrę, odpowiednie warunki i sprzęt sportowy”. Pragniemy aby każde dziecko miało takie same możliwości rozwoju – powiedział prezes Jakub Szcześniak.

Wielki Finał – Wielki Sukces

Do tej pory w 3 turniejach eliminacyjnych rywalizowało blisko 600 zawodników z całego Mazowsza, do finału awansowali najlepsi z najlepszych. Tegoroczny finał przyciągnął rzesze kibiców na Halę Sportową Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie. Początkiem Turnieju było uroczyste otwarcie z przepiękną ceremonią prezentacją drużyn, które wchodząc w blasku świateł, dymu i laserów mogli poczuć się jak na finale Ligi Mistrzów. Następnie Dyrektor Sportowy Dariusz Bajorek wraz z prezesem Klub Jakubem Szcześniakiem wprawili piłkę w ruch, czym rozpoczęli rozgrywki roczników 2009/2010. Padało mnóstwo bramek i emocje sięgały zenitu, jednak najlepszą drużyną okazała się AP GOOL Ostrów Mazowiecka. Kolejny punktem Finału był pokaz Football Freestyle wykonany prze Pawła Skórę Mistrza Świata i Europy, licytacja piłki z podpisem Reprezentanta Polski Igora Lewczuka, oraz koszulki z podpisami Piłkarzy Legii Warszawa. Triumfatorem w roczniku 2007/2008 również okazała się AP GOOL Ostrów Mazowiecka. Wśród najstarszych roczników, a mianowicie 2005/2006 gościliśmy dwie drużyny z Legii Warszawa, które swą obecnością prowadziły dużo kolorytu oraz dodatkowych emocji. W finałowym meczu spotkały się AP GOOL Zambrów i Legia Soccer Schools grupa Łazienkowska. W regulaminowym czasie gry padł remis, a o zwycięstwie miały zadecydować rzuty karne, w których lepsi okazali się zawodnicy z Zambrowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i pamiątkowe nagrody. Dodatkowo – wyróżniający się zawodnicy dostali nagrody indywidualne, miedzy innymi w kat. 2009/2010 najlepszym bramkarzem został Ernest Gajcy(AP Duczki), natomiast najlepszym zawodnikiem w kat. 2007/2008 został Kuba Szydłowski(AP Warszawa Wola). Przemek Zebrowski(AP Zambrów) zyskał miano Króla Strzelców w kat. 2005/2006. Podczas trwania całego turnieju firma Natur House udzielała wszystkim chętnym darmowych porad dietetycznych. „Już dziś po wszystkich turniejach mogę śmiało stwierdzić, że takie zajęcia uda się z organizować – będzie to dla nas duże wyzwania ale jestem pewny, że damy radę i stworzymy wspaniałe warunki dla podopiecznych fundacji – cieszy mnie też to, że może spełniać piłkarskie marzenia wszystkich dzieci – w ten sposób wypełniamy misję naszego klubu” Organizatorzy serdecznie dziękują za przybycie i pomoc w uroczystym rozdaniu nagród przedstawicielowi Gminy Wołomin, Edycie Zbieć – zastępca Burmistrza Wołomina, a także wszystkim patronom i sponsorom: Cargo Transport, ZEC Wołomin, IKS okładki Szkolne, Apteka AMICA. Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Powiatowi Wołomińskiemu, Powiatowi Legionowskiemu, Powiatowi Wyszkowskiemu, Burmistrzowi Wołomina, Burmistrzowi Wyszkowa, Wójtowi Gminy Nieporęt. Więcej informacji TUTAJ

Tekst i foto: KS AMP GOOL