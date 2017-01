Zwycięzcy Wielkiego Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej „Dzieci – Dzieciom”

W minioną sobotę 21 stycznia dokładnie o godzinie 9:00 nastąpiło uroczyste otwarcie Turnieju Eliminacyjnego na hali w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym. Całemu przedsięwzięciu towarzyszył patronat Wójta Gminy Nieporęt – Pana Sławomira Macieja Mazura oraz Starosty Powiatu Legionowskiego – Pana Roberta Wróbla.

Najmłodsi

Rozgrywki zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe: 2009/2010, 2007/2008 oraz 2004/2005/2006. Zwycięstwo w najmłodszej kategorii zdobyła drużyna AP GOOL Legionowo pokonując w meczu o pierwsze miejsce drużynę AP GOOL Wola. Nie zabrakło również wyróżnień indywidualnych. Najlepszym zawodnikiem w tej kategorii wiekowej został wybrany Morawski Patryk ze zwycięskiej drużyny. Na bramce nie miał sobie równych zawodnik AP GOOL Wola Apoliński Ignacy, którym okrzyknięty Najlepszym Bramkarzem Turnieju Eliminacyjnego. Natomiast Królem strzelców wybrano Sadowskiego Mikołaja z drużyny AP GOOL Wola Świetlica.

Rocznik 2007/2008

Kolejnym punktem Turnieju były zmagania zawodników z roczników 2007/2008. Zwycięzców wyłoniły dopiero rzuty karne, w których więcej bramek zdobyła, debiutująca w Turnieju, drużyna AP GOOL Gocław, pokonując drużynę AP GOOL Wola. Najlepszym Bramkarzem rocznika 2007/2008 został wybrany Marek Węsierski z drużyny gospodarzy. Za najlepszego zawodnika Trenerzy uznali Artura Kosim z AP GOOL Warszawa Wola. Natomiast królem strzelców został bezapelacyjnie Szydłowski Marek z drużyny zwycięskiej.

Najstarsi

W rozgrywkach najstarszych zawodników gościnnie wystąpił zespół Legia Soccer Schools, który w końcowej klasyfikacji uplasował się na wysokim drugim miejscu, przegrywając w meczu finałowym w rzutach karnych z drużyną AP GOOL Wola 1:2. Królem strzelców tej kategorii wiekowej został Majewski Darek z AP GOOL Wola. Za Najlepszego Bramkarza Trenerzy uznali Patryka Suska z drużyny gospodarzy, natomiast Najlepszym Zawodnikiem został wybrany zawodnik Legia Soccer Schools – Budzan Egor.

Atrakcje

Jak co roku dla Młodych Piłkarzy czekały nie lada atrakcje. Całość imprezy okraszona była oprawą muzyczną i wieloma niespodziankami, przeprowadzona została licytacja koszulki i piłki z podpisami Piłkarzy Legii Warszawa oraz loteria, z których dochód zostanie przeznaczony na organizację zajęć piłkarskich dla podopiecznych Fundacji „Słyszę-Mówię-Czuję”.

Oczywiście najważniejszym założeniem organizatorów było, aby nikt z Turnieju nie wyszedł przegranym. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i pamiątkowe nagrody.

Organizatorzy serdecznie dziękują za przybycie i pomoc w uroczystym rozdaniu nagród Panu Sławomirowi Maciejowi Mazurowi – Wójtowi Gminy Nieporęt oraz Panu Robertowi Wróbel – Staroście Powiatu Legionowskiego, a także wszystkim patronom i darczyńcom zaangażowanym w przygotowania tego dużego wydarzenia sportowego.

Dwa najlepsze zespoły z każdej kategorii awansowały do Wielkiego Finału, który odbędzie się 4 lutego na hali w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie. Zapraszamy wszystkich do wspólnego kibicowania oraz wspólnej zabawy. Podczas finałów swoje umiejętności zaprezentuje Mistrz Świata w Football Freestyle, Pan Paweł Skórka. Więcej informacji już wkrótce na www.ampgool.pl.

Zespół KS AMP GOOL