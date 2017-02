KPR RC Legionowo. Udał się rewanż Chrobremu

Długo musieliśmy czekać na ligowe spotkanie piłkarzy ręcznych KPR-u RC Legionowo. Po Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej we Francji, wznowiono rozgrywki Superligi PGNiG. Do Głogowa na Dolny Śląsk udali się podopieczni trenera Roberta Lisa i Marcina Smolarczyka.

We wrześniu w pierwszym spotkaniu obu drużyn w Arenie Legionowo lepszą drużyną okazali się gospodarze, trenowani wtedy przez Marka Motyczyńskiego i Marcina Smolarczyka. Wtedy to KPR wygrał 31:26.

Do przerwy nic nie zapowiadało wysokiej porażki

Pierwsza połowa środowego spotkania była dosyć wyrównana. Zawodnicy obu klubów, po długiej przerwie, przejawiali ogromną ochotę do gry, ale nie zawsze skuteczną. Prowadzenie w początkowej fazie zmieniało się jak w kalejdoskopie, choć najczęściej wynik oscylował przy remisie. Do przerwy jednak to gospodarze prowadzili jedną bramką, gdy w ostatnich sekundach do bramki legionowian trafił Rafał Biegaj. Głogowianie po 30 minutach gry wygrywali 13:12.

Na drodze do szczęścia bramkarz gospodarzy

Na pewno słabsza druga połowa w wykonaniu zespołu z Mazowsza to zasługa bramkarza Chrobrego Rafała Stachera, który dostał szansę od trenera Jarosława Cieślikowskiego i zaczął bronić jak w transie. Szczególnie rzuty karne w wykonaniu Wojciecha Gumińskiego czy Witalija Titowa. W ataku również Chrobry grał zdecydowanie lepiej, co odzwierciedlił wynik drugiej odsłony pojedynku, gdzie gospodarze rzucili szesnaście bramek przy jedenastu KPR-u. Najskuteczniejszym zawodnikiem wśród legionowian okazał się Titow, który dziewięciokrotnie trafiał do bramki rywali. Jedynie Arkadiusz Miszka w drużynie Chrobrego zanotował lepszy rezultat w postaci 10 bramek. Rewanż udał się gospodarzom po porażce w Legionowie. Na kolejne spotkanie KPR-u nie trzeba długo czekać. Już w niedzielę kolejny mocny przeciwnik – MMTS Kwidzyn. Mecz rozpocznie się o godzinie 15.00 tradycyjnie w Arenie Legionowo.

SPR Chrobry Głogów – KPR RC Legionowo 29:23 (13:12)

Chrobry Głogów: Kapela, Stachera – Miszka – 10, Sadowski – 6, Gujski – 6, Biegaj – 3, Krzysztofik – 2, Sobut – 1, Płócienniczak – 1, Świtała, Tylutki, Rydz, Sićko.

KPR RC Legionowo: Krekora, Stojković – Titow – 9, Gawęcki – 4, Kasprzak – 3, Ciok – 2, Prątnicki – 2, Suliński – 1, Pribanić – 1, Gumiński – 1 Brinovec.