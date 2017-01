Legionovia Legionowo. „Lalki” lecą do Portugalii!!!

Marzenia stały się faktem! Cztery siatkarki legionowskiego klubu polecą z kadrą Polski Juniorek do Portugalii na turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata!

Alicja Grabka, Katarzyna Niderla, Aleksandra Rasińska i Barbara Zakościelna – juniorki legionowskiego klubu znalazły uznanie trenera Wiesława Popika i znalazły się w składzie na turniej kwalifikacyjny w portugalskim mieście Viana do Castelo, położonym w północno-zachodniej części kraju.

Trener Wojciech Lalek może być dumny

Ale nie tylko on! Cała siatkarska społeczność od prezesów do kibiców może się cieszyć, że młode zawodniczki Legionovii powalczą o udział w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w tym roku w Meksyku. Krok po kroku legionowianki spełniają swoje marzenia. Jednak do mistrzostw w Ameryce Północnej jeszcze daleka droga. Zmagania w na Półwyspie Iberyjskim rozpoczną się 7 stycznia.

Co trzeba zrobić, by spełnić marzenia?

I runda (5-8 stycznia 2017)

Grupa A: Łotwa (organizator), Niemcy, Chorwacja, Dania.

Grupa B: Turcja (organizator), Bułgaria, Finlandia, Austria.

Grupa C: Rumunia (organizator), Francja, Holandia, Estonia.

Grupa D: Portugalia (organizator), Belgia, Polska.

Do drugiej rundy awansują zwycięzcy grup oraz trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

II runda (18-21 maja)

Grupa E: А-1, D-1, 1. i 2. drużyny z drugich miejsc I rundy

Grupa F: Rosja, В-1, С-1, 3. drużyna z drugich miejsc z I rundy

Awans do meksykańskich Mistrzostwa Świata 2017 uzyskają zwycięzcy grup. Bez eliminacji z Europy – Włochy i Serbia (dwie najlepsze europejskie ekipy z rankingu FIVB U-20). Mocno trzymamy kciuki za Polski i nasze wspaniałe dziewczęta.