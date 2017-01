Legionowo. Wielkie charytatywnie granie dla Kacpra (galeria zdjęć)

W legionowskiej Arenie właśnie zakończyło się charytatywne disco-polowanie. W koncercie charytatywnym połączonym z licytacją cennych fantów na rzecz zakochanego w futbolu i od ubiegłego roku walczącego z mięsakiem Edwinga 7-letniego Kacpra Szczuckiego wystąpiły gwiazdy disco-polo, takie jak „InVox”, „Extazy”, czy też „Boys”.

Disco-polo sprawdza się w szczytnych celach!

Impreza, której celem było zebranie jak największej ilości pieniędzy potrzebnych na leczenie i rehabilitację 7-letniego legionowianina przyciągnęła do „Areny” kilkuset mieszkańców. Występy gwiazd disco-polo przeplatały się z licytacjami cennych fantów, które charyzmatycznie prowadzili legionowscy włodarze m. in. prezydent Roman Smogorzewski i jego zastępca Piotr Zadrożny. Organizatorzy akcji właśnie liczą zebrane datki. Ich ostateczną kwotę podamy w najbliższym czasie. Szerszą relację z tej wyjątkowo udanej imprezy zaprezentujemy w najbliższym wydaniu „Gazety Powiatowej” (24 stycznia br.) Tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.