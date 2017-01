Kisielowe ciasto z jabłkami

To ciasto to jedno z ciast z mojego dzieciństwa – w moim rodzinnym domu robiliśmy je bardzo często.

składniki:

5 dużych jajek (użyłam rozmiar L)

200 g cukru

220 g mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 kisiele owocowe

pół szklanki oleju

1 duże jabłko pokrojone w cienkie plasterki

wykonanie:

Jajka zmiksuj z cukrem na puszystą i gęstą masę.

W tym czasie mąkę, proszek do pieczenia oraz kisiele przesiej przez sito.

Do masy jajecznej dodaj mąkę i olej – krótko zmiksuj.

Przelej ciasto do foremki o średnicy 26 cm (wysmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką).

Na wierzchu ciasta ułóż plasterki jabłka.

Piecz w 180 stopniach przez około 40 minut – do suchego patyczka.

Po upieczeniu ostudź.

Przed podaniem oprósz cukrem pudrem.

Mam na imię Beata. Od kilku lat prowadzę blog wypiekibeaty.com.pl gdzie dzielę się przepisami na proste, szybkie i pyszne wypieki. Po moim domu biega dwójka dzieci, dwa koty i chomik. W takim rozgardiaszu nie mam czasu na długie przebywanie w kuchni, więc moje przepisy są idealne dla wszystkich zabieganych, ale również dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kuchnią. Serdecznie zapraszam