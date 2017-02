Mistrzostwa Mazowsza Juniorek w Siatkówce. Dzień 2

Emocje w drugim dniu turnieju! Szczególnie dla kadetek trenowanych przed Dawida Michora. Ich spotkanie z UMKS-em MOS Wola Warszawa zakończyło się tie-breakiem, dodajmy zwycięskim. Juniorki zaś nie miały problemów z pokonaniem UKS-u Ósemki Siedlce.

W drugim dniu płockiego turnieju Mistrzostw Mazowsza pierwsze na parkiet wyszły podopieczne trenera Wojciecha Lalka, które zmierzyły się z drużyną z Siedlec. W pierwszym secie, zupełnie bez historii, legionowianki rozbiły przeciwniczki 25:11. W kolejnych setach nadal kontrolowały sytuację na parkiecie, choć nie wygrywały już tak spektakularnie.

LTS Legionovia – UKS Ósemka Siedlce 3:0 (25:11, 25:21, 25:20)

„Michorki” powalczyły z warszawiankami

Po juniorkach w Płocku zaprezentowały się kadetki. Legionowianki troszkę stremowane łatwo oddały pierwszego seta. Jednak po przerwie na zmianę stron szybko wróciły do gry i wygrały drugą partię 25:23, choć w końcówce zawodniczki z warszawskiej Woli doprowadziły do stanu 23:23. Trzecia odsłona pojedynku padła łupem MOS-u. Szkoda, bo LTS prowadził już 19:17. MOS zaczął odrabiać straty. I dzięki temu, że w końcówce popełnił mniej błędów, wygrał seta 25:21. Kadetki LTS-u musiały doprowadzić do wyrównania, by myśleć o wygranej. I tak też się stało. Tym razem w ostatnich wymianach lepiej zagrały legionowianki i to one mogły cieszyć się z wygrania seta. O końcowym wyniku zadecydował piąty set. W nim zeszłoroczne mistrzynie Polski Kadetek zagrały po profesorsku. Wytrzymały presję i wygrały go 15:13, ciesząc się po ostatniej piłce, z pierwszego zwycięstwa w turnieju. Mamy nadzieję, że nie ostatniego!

LTS Legionovia Legionowo II – UMKS MOS Wola Warszawa 3:2 (12:25, 25:23, 21:25, 26:24, 15:13)

LTS Legionovia Legionowo II: Piłatowicz, Parzydło, Rojecka, Warpechowska, Ciejka, Dąbrowska, Kaczmarczyk (l), Woźniak, Szczepańska, Rogalska.

MUKS Volley Płock – ESPES Sparta Warszawa 0:3 (10:25, 18:25, 19:25)

Harmonogram gier na kolejne dni

3 lutego



14.00 LTS Legionovia Legionowo I – UMKS MOS Wola Warszawa

16.00* ESPES Sparta Warszawa – LTS Legionovia Legionowo II

18.00* MUKS Volley Płock – UKS Ósemka Siedlce

4 lutego



10.00 UMKS MOS Wola Warszawa – ESPES Sparta Warszwa

12.00* LTS Legionovia Legionowo II – UKS Ósemka Siedlce

14.00* MUKS Volley Płock – LTS Legionovia Legionowo I

5 lutego



09.00 UKS Ósemka Siedlce – UMKS MOS Wola Warszawa

11.00* MUKS Volley Płock – LTS Legionovia Legionowo II

13.00* ESPES Sparta Warszawa –Legionowo LTS Legionovia I

*lub 45 minut po zakończeniu poprzedniego meczu