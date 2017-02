Mistrzostwa Mazowsza Juniorek w Siatkówce. Dzień 3

Ze zmiennym szczęściem rywalizowały drużyny LTS-u Legionovii Legionowo podczas trzeciego dnia Mistrzostw Mazowsza Juniorek w Siatkówce. Co wydarzyło się w piątek w Płocku?

W pierwszym piątkowym spotkaniu podopieczne Wojciecha Lalka zmierzyły się z UMKS-em MOS Wola Warszawa. W pierwszym secie rozbiły warszawianki do 9, by… spocząć na laurach. Kolejnego seta wygrały siatkarki z Woli. W przerwie między trzecim a czwartym secie, dziewczęta zrozumiały, że minimalizm nie wystarczy do wygrania spotkania i wzięły się za poważną grę. Ponownie zagrały skoncentrowane i pewnie wygrały kolejne sety do 12 i 11.

Nie sprostały „Bandziorom”

Dużo trudniejszą przeprawę miały kadetki Dawida Michora. Musiały się zmierzyć z mocną drużyną Spartanek z Warszawy. Dzielnie walczyły w pierwszym secie, przegrywając go nieznacznie na przewagi 23:25. W drugim rywalki postawiły o wiele trudniejsze warunki i wygrały tę odsłonę pojedynku 25:19. Taki samym rezultatem zakończył się set numer trzy. Dzięki temu Sparta wygrała mecz 3:0, choć młode siatkarki z Legionowa zagrały dobre spotkanie.

3 lutego



LTS Legionovia Legionowo I – UMKS MOS Wola Warszawa 3:1 (25:9, 17:25, 25:12, 25:11)

ESPES Sparta Warszawa – LTS Legionovia Legionowo II 25:23, 25:19,

MUKS Volley Płock – UKS Ósemka Siedlce 3:0 (25:21, 25:17, 25:14)

Harmonogram gier w kolejnych dniach

4 lutego



10.00 UMKS MOS Wola Warszawa – ESPES Sparta Warszwa

12.00* LTS Legionovia Legionowo II – UKS Ósemka Siedlce

14.00* MUKS Volley Płock – LTS Legionovia Legionowo I

5 lutego



09.00 UKS Ósemka Siedlce – UMKS MOS Wola Warszawa

11.00* MUKS Volley Płock – LTS Legionovia Legionowo II

13.00* ESPES Sparta Warszawa –Legionowo LTS Legionovia I

*lub 45 minut po zakończeniu poprzedniego meczu