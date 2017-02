Mistrzostwa Mazowsza Juniorek w Siatkówce. Złoto i brąz LTS-u!!!

Wspaniała niedziela, jak i ostatnie pięć dni, dla siatkarek LTS-u! W turnieju o Mistrzostwo Mazowsza Juniorek podopieczne trenera Wojciecha Lalka wywalczyły złote medale. Natomiast kadetki trenowane przez Dawida Michora zajęły najniższy stopień podium i to na ich piersiach zawieszono brązowe medale mistrzostw.

Zanim doszło o walki o medale UKS Ósemka Siedlce pokonała UMKS MOS Wola Warszawa 3:2 (16:25, 15:25, 25:11, 25:17, 15:7).

Zagrały wspaniale, wywalczyły brąz

„Michorki”, by marzyć o medalu mistrzostw, musiały pokonać gospodarza turnieju, MUKS Volley Płock 3:0. Każdy zdobyty set przez płocczanki dałby im upragniony brązowy medal. Przypomnijmy. W barażach pomiędzy dwoma drużynami pierwsze spotkanie wygrał Volley 3:0. Legionowianki na swoim terenie musiały odrobić straty, nie tylko wygrywając 3:0, ale odrobić w nich jeszcze 12 punktów. Odrobiły to z nawiązką. I nie wiadomo, czy dzięki temu, nie miały nad Volleyem psychologicznej przewagi. Dodatkowo to Legionovia lepiej weszła w spotkanie. Mocno podbudowane, grały swoją najlepszą siatkówkę, co rokuje na przyszłość (czytaj: Mistrzostwa Mazowsza Kadetek). Podopieczne trenera Jerzego Chęcińskiego nie były w stanie nawiązać walki. LTS wygrał 3:0 i zdobył brązowy medal. Na otarcie łez gospodyniom pozostał awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski, bo LTS nie może wystawić dwóch drużyn na tym szczeblu rozgrywek.

MUKS Volley Płock – LTS Legionovia Legionowo II 0:3 (21:25, 20:25, 20:25)

LTS II: Piłatowicz, Dąbrowska, Parzydło, Warpechowska, Rojecka, Woźniak, Kaczmarczyk (l), Ciejka.

A na koniec deser…



Ostatni mecz płockiego turnieju miał wyłonić złote medalistki Mistrzostw Mazowsza. LTS mierzył się ze Spartankami, które rozpoczęły z wysokiego „C” i wygrały pierwszą odsłonę pojedynku 25:20. „Lalki” zaczęły lepszą grę w drugim secie. Dodatkowo grały mniej nerwowo niż w secie otwierającym batalię o złoto. Dlatego też legionowianki doprowadziły do wyrównania. W trzeciej odsłonie zażarta walka trwała do stanu 20:20. Potem klasą błysnęły siatkarki z Legionowa, które wygrały 25:22. Czwarty set zdecydowanie lepiej zaczęły „Bandziory”. Prowadziły już 8:4, ale LTS szybko doprowadził do remisu po 11. Dalsza część tego seta to kopia poprzedniego. Punkt za punkt, aż do stanu 20:20. Potem na płockim parkiecie dominowała już drużyna trenera Lalka, która ponownie wygrała 25:22. Brawo!!!

ESPES Sparta Warszawa –Legionowo LTS Legionovia Legionowo 1:3 (25:20, 21:25, 22:25, 22:25)



LTS: Grabka, Omelaniuk, Rasińska, Sobolewska, Skowron, Niderla, Adamek (l) oraz Trzeciak (l), Zakościelna.