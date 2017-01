Pączki z kremem malinowym

Idealne domowe pączki na Tłusty Czwartek – a jeśli nie macie czasu na przygotowanie kremu malinowego, to zastąpcie go marmoladą 🙂



składniki:

pączki:

500 g mąki pszennej

20 g świeżych drożdży (albo opakowanie suszonych)

50 g cukru

pół łyżeczki soli

szklanka ciepłego mleka

2 jajka

1 łyżka cukru z wanilią

50 g rozpuszczonego masła

łyżka wódki lub octu spirytusowego

krem malinowy:

200 g malin – mogą być mrożone – nie trzeba ich wcześniej rozmrażać

50 g masła

50 g cukru – lub do smaku

1 łyżka soku z cytryny

3 żółtka

lukier:

czubata szklanka cukru pudru

odrobina wody

Wykonanie:

ciasto na pączki:

Świeże drożdże rozkrusz, zasyp łyżeczką cukru, dodaj ciepłe mleko i wymieszaj – przykryj miseczkę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na około 20 minut.

Jeśli używasz drożdże suszone, to dodaj je bezpośrednio do mąki.

Do dużej miski wsyp mąkę, dodaj jajka, cukier z wanilią oraz zwykły cukier, dodaj wódkę lub ocet.

Wlej rozczyn drożdżowy lub ciepłe mleko (jeśli używasz drożdże suszone).

Zacznij wyrabiać ciasto, w trakcie dodaj rozpuszczone i ostudzone masło.

Im dłużej będziesz wyrabiać ciasto, tym pączki będą delikatniejsze – ja to robię mikserem z końcówką hakiem.

Gotowe ciasto będzie lekko kleiste i raczej luźne.

Miskę z ciastem przykryj ściereczką i odstaw na około godzinę do wyrośnięcia.

W tym czasie przygotuj krem.

krem malinowy:

Do rondelka włóż masło, cukier, maliny oraz wlej sok z cytryny.

Gotuj na małym ogniu, aż masło i cukier się rozpuszczą, a maliny rozpadną.

Dodaj pojedynczo żółtka i po każdym energicznie mieszaj masę, aby nie zrobiła się jajecznica 😉

Zdejmij z ognia rondelek i przetrzyj masę przez gęste sitko.

Miseczkę z kremem przykryj od razu kawałkiem folii – tak aby dotykała powierzchni kremu.

Schłódź krem w lodówce.

pączki:

Wyłóż ciasto na pączki na lekko posypany mąką blat i delikatnie zagnieć – staraj się dodawać jak najmniej mąki.

Rozwałkuj lekko ciasto na grubość około 1,5 cm.

Dużą szklanką wytnij krążki.

Ułóż je na posypanej lekko mąką blaszce.

Przykryj pączki ręcznikiem i odstaw na około pół godziny do napuszenia.

W tym czasie podgrzej w głębokim i szerokim rondlu tłuszcz – zależnie od wielkości może to być około 1 litra oleju.

Podgrzej tłuszcz do temperatury 180 stopni – jeśli będzie niższa, to pączki będą chłonąć dużo tłuszczu, jeśli będzie za wysoka, pączki się spalą.

Do gorącego tłuszczu włóż po 3-4 pączki, smaż na rumiano z dwóch stron.

Możesz sprawdzić wbitą w środek wykałaczką, czy pączki są gotowe – patyczek ma być suchy.

Gotowe pączki odsącz na papierowym ręczniku.

Przestudzone pączki nadziej kremem malinowym.

Ze skrawków po wykrojeniu pączków możesz kieliszkiem wyciąć mniejsze kółka i je usmażyć jako mini pączki – te od razu po usmażeniu obtocz w cukrze krysztale.

Do cukru pudru dodaj po trochu wodę i mieszaj aż lukier będzie lekko płynny.

Polej lukrem pączki.

Mam na imię Beata. Od kilku lat prowadzę blog wypiekibeaty.com.pl gdzie dzielę się przepisami na proste, szybkie i pyszne wypieki. Po moim domu biega dwójka dzieci, dwa koty i chomik. W takim rozgardiaszu nie mam czasu na długie przebywanie w kuchni, więc moje przepisy są idealne dla wszystkich zabieganych, ale również dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kuchnią. Serdecznie zapraszam