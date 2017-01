Sernik z brzoskwiniami

Ten sernik to taki ukłon w stronę tradycyjnych serników, kiedy każdy sam mielił twaróg – najlepiej ze trzy razy – bo twarogu w wiaderkach nie było 🙂 U mnie często się taki sernik piekło właśnie z brzoskwiniami z puszki. Dziś przypominam taki tradycyjny sernik.



składniki:

sernik:

500 g twarogu półtłustego zmielonego dwu- lub trzykrotnie

150 g cukru (chociaż wg mnie można dać trochę mniej – szczególnie jeśli zdecydujecie się na polewę z białej czekolady)

3 jajka – białka i żółtka oddzielnie

skórka starta z cytryny i sok wyciśnięty z niej

budyń waniliowy lub śmietankowy na pół litra mleka

brzoskwinie z puszki (użyłam 5 połówek)

dodatkowo:

biszkopty

50 ml śmietany kremówki

50 g białej czekolady

czubata łyżka serka mascarpone

wykonanie:

Żółtka utrzyj z cukrem, sokiem z cytryny i skórką z cytryny na puszystą masę.

Dodawaj po trochu zmielony twaróg, cały czas miksując, wsyp budyń i zmiksuj.

Białka ubij na sztywno i dodaj je do twarogu – delikatnie wymieszaj łyżką.

Brzoskwinie pokrój w niedużą kostkę i mniej więcej 3/4 dodaj do masy) – delikatnie wymieszaj.

Tortownicę o średnicy 22 cm wyłóż papierem do pieczenia.

Na dnie ułóż biszkopty, przelej masę twarogową i wyrównaj.

Na wierzchu ułóż pozostałe brzoskwinie.

Piecz około 80 minut w 150 stopniach.

Po tym czasie piekarnik wyłącz, delikatnie uchyl drzwiczki i poczekaj aż sernik zupełnie ostygnie.

Schowaj go następnie do lodówki do schłodzenia.

W rondelku pogrzej śmietanę kremówkę, dodaj serek mascarpone i połamaną czekoladę – wymieszaj dokładnie, aby czekolada i serek się rozpuściły.

Ostudź masę i gdy lekko zgęstnieje wylej ją na sernik.

Możesz ciasto dodatkowo posypać wiórkami kokosowymi.