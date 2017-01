Młoda Liga Kobiet. Po raz drugi pokonały Budowlanych z Łodzi (galeria)

Podopieczne trenera Wojciecha Lalka podejmowały w Arenie Legionowo Budowlanych Łódź. Mecz Młodej Ligi Kobiet to spotkanie na szczycie. Druga i trzecia drużyna Grupy A chciała udowodnić swoją wyższość.

Pierwszy set przypominał dramaturgią spotkanie z soboty, gdy w meczu Orlen Ligi Legionovia wygrała z Pałacem Bydgoszcz 28:26. Taki sam wynik osiągnęły legionowianki w meczu Młodej Ligi Kobiet z Budowlanymi Łódź. Tu też po pierwszym secie wynik na świetlnej tablicy pokazywał rezultat 28:26.

Po raz drugi lepsze „Lalki”

Legionowianki w drugim secie zagrały bardziej skoncentrowane i w końcówce przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Gorzej poszło im w secie numer trzy. Tu zdecydowanie lepiej radziły sobie przyjezdne siatkarki, które po 24 minutach gry wygrały seta do 18. Legionovia nie chciała, by łódzkie zawodniczki doprowadziły do tie-breaka. Wzięły się ostro do pracy i rozbiły rywalki 25:14. Dzięki temu w tabeli Grupy A zajmują 2 miejsce i mają zaledwie punkt straty do Chemika Police. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Legionovia zmierzy się z PTPS Piła na wyjeździe. Warto dodać, że po raz drugi w ten weekend MVP spotkania otrzymała Alicja Grabka. W sobotę w meczu Orlen Ligi, dziś w Młodej Lidze Kobiet.

Legionovia Legionowo – Budowlani Łódź 3:1 (28:26, 25:22, 18:25, 25:14)

Legionovia Legionowo: Zakościelna, Niderla, Omelaniuk, Skowron, Sobolewska (kpt.), Montowska, Trzeciak, Sochaczewska, Kowalska, Piłatowicz, Grabka, Rasińska, Adamek (l), Maziopa (l).